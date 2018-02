Affaire Mennel – L’Etat français peut-il être terroriste ? La réponse malheureusement est OUI, et l’affaire du Rainbow Warrior le démontre par A+B

Après un tweet malencontreux de la jeune chanteuse de télécrochet Mennel Ibtissem, qui prétendait que « les vrais terroristes, c’est l’Etat », et faisant commentaire des récents « attentats islamistes » en zone France, de nombreux néo-moralisateurs proches des milieux d’extrême-droite islamophobe se sont répandus dans les grands médias alignés et sur les réseaux sociaux pour s’insurger contre une telle assertion.

Démontrant qu’ils n’avaient décidément ni cerveau, ni mémoire, ces idiots utiles au Système ne pouvaient tolérer l’idée que l’on puisse insinuer, par le truchement de la simple liberté d’expression, que l’Etat, et en l’occurrence l’Etat français, puisse lui-même être impliqué de quelque manière que ce soit dans des actions terroristes !

Pourtant, la réalité historique démontre que l’Etat Français est bel et bien capable de commanditer et même d’opérer des actions de terreur et de terrorisme, et de poser des vraies bombes, et même de tuer des vrais innocents.

Pour le démontrer par A+B, nous invitons tous ces gugusses ignares et ces saintes nitouches à géométrie variable à bien visionner cette vidéo sur l’affaire du Rainbow Warrior qui s’est déroulée en 1985 sous un gouvernement socialiste :

Car oui, l’Etat Français a bel et bien été un Etat terroriste, il n’y a pas si longtemps et sous gouvernement socialiste, et rien ne permet de dire et encore moins de prouver à ce jour qu’il a définitivement tourné la page et renoncé à ses opérations de terreur…

Pour une opération qui a mal tourné et qui a été éventée, combien d’autres ont-elles pu passer sous les radars des « complotistes » et de l’Opinion publique ?

Telle est la Vérité, que cela plaise ou pas n’y change rien, et toutes ces vierges effarouchées qui s’étouffent à l’idée que l’on puisse suspecter l’Etat Français d’actions terroristes ne sont que des oeunuques du Savoir et de la Pensée.

En niant de telles vérités historiques, ils s’en font même les odieux complices.

Et si ces individus manipulés ou manipulateurs veulent continuer à faire l’autruche face au Principe de Réalité, qu’ils n’aillent surtout pas feuilleter les livres du journaliste professionnel français Jean-Loup Izambert « 56, l’Etat complice des groupes criminels », Tome I et désormais II…

Non vraiment, n’y pensez pas.