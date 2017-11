Farce européiste – La juge espagnole lance un mandat d’arrêt européen contre Puigdemont… Que va faire Bruxelles ?

Le suspense est à son comble ! La juge de la plus haute cour de justice d’Espagne vient de lancer un mandat d’arrêt européen contre le séparatiste Carles Puigdemont, exilé à Bruxelles !

Cette patate chaude pourrait exploser à la figure non seulement des séparatistes belges, qui rêvent de singer la Catalogne, mais aussi et surtout des élites européistes de Bruxelles, qui les uns comme les autres devront se prononcer sur ce mandat d’arrêt européen qui devrait plonger Carles tout droit en prison, sans passer par la case départ et sans toucher 20 000 (Euros) !

Tout cela s’annonce passionnant à suivre tellement l’hypocrisie des élites européistes est à son comble dans ce dossier de plus en plus tragi-comique !

L’un des épisodes-clefs à venir, outre les résultats des élections régionales du jeudi 21 Décembre 2017 en Catalogne, sera l’appel auprès de la CEDH, la Cour Européenne des Droits de l’Homme, que les séparatistes ne manqueront pas de déposer face à l’Etat espagnol : là encore le voile devrait se lever par la force des choses !

En attendant la suite de cette vaste farce, saurez-vous retrouver où est Carles ?

Au cirque ? A Bruxelles ? A Barcelone ? A Madrid ? En Catalogne du Nord ? En prison ?