Euro-régions et indépendantisme néo-mondialiste : La Farce catalane s’exile… à Bruxelles !

S’il n’y avait pas eu des centaines de blessés et si les menaces d’appauvrissement, de chaos et de guerre civile ne transparaissaient pas en filigrane de ce dossier explosif, on se tordrait de rire à suivre la grande farce catalane à la sauce espagnole !

Et hop, à peine l’indépendance proclamée, voilà le gugusse Puigdemont qui vient de prendre ses cliques et ses claques pour quasi-officiellement s’exiler à Bruxelles, tandis que le parquet espagnol a requis des poursuites à son encontre, poursuites pouvant le mener en case prison pendant 25 longues années pour sédition !!

Quand même.

Pourtant, ses frères de « catalogne du Nord » (comprendre les pyrénées Orientales françaises) lui avaient réservé un joli douillet, à un jet de pierre de la frontière… catalane.

Du coup, ce n’est évidemment pas un « hasard », l’Europe de Bruxelles, qui était sortie par la grande porte en refusant de se prononcer sur « une affaire intérieure » à l’Espagne, vue de l’esprit comique et que personne à laquelle personne ne croyait un seul instant, revient donc par le fenêtre, puisqu’elle va devoir s’exprimer sur un droit d’asile entre pays européens, un droit d’asile qui en réalité n’existe PAS dans les traités de l’Union Européenne…

Illustration : Les aventures loufoques de l’indépendantistes Puigdemont à Bruxelles !

Dans la prolongation de ce foutage de gueules généralisé, Puigdemont a décidé de participer au référendum du 21 Décembre prochain organisé par ses adversaires, alors même que le scrutin est organisé, de son point-de-vue indépendantiste tout du moins, par un pays tiers, sinon un pays opposé : l’Espagne !

Jusqu’où la Catalogne, l’Espagne et l’Europe vont-elles s’enfoncer dans cette mascarade ubuesque et délirante ?

Nul ne le sait tellement ce dossier totalement manipulé par les puissantes arrières-cours discrètes semble totalement déconnecté du monde réel.

Mais ce qui semble certain, c’est qu’avant le chaos final, le grand n’importe quoi semble avoir encore quelques beaux jours devant lui !