Big Brother et Aurore Rouge – Comment l’Etat profond, dont la CIA, vous suit à la trace sur vos documents imprimés…

Plutôt qu’un article posté sur internet, vous pensiez qu’un document imprimé sur du papier standard était plus anonyme pour faire passer vos idées politiquement incorrectes ?

Raté.

Big Brother et l’Aurore rouge version papier sont passés par là, grâce à la discrète collaboration (au sens historique du terme) des entreprises vendant des imprimantes au grand public !

Et cette surveillance généralisée par les imprimantes dure depuis près de 40 ans, tandis que 99,9% des utilisateurs d’imprimante l’ignorent…

Un mouchard secret au service de l’Etat profond

En effet, l’Etat profond et la CIA ont passé un accord secret avec ces fabricants d’imprimantes, essentiellement étasuniens, pour comploter une petite backdoor permettant de marquer discrètement tous les documents imprimés !

Ainsi, tous les documents des imprimantes néo-collaborationnistes auraient un petit programme secret et fourbe imprimant en jaune très clair des codes hexadécimaux permettant ensuite aux initiés de décoder l’origine de l’imprimante, la date d’impression, le lieu de vente, etc.. etc..

Bref, tout ce qu’il faut pour identifier celui ou celle qui a imprimé ce document.

Ce programme fourbe ayant été découvert, l’Etat profond et Big Brother auraient mis au point une nouvelle technique basée sur un léger contraste de gris, indétectable pour qui ne connait pas la clef de lecture !

Vous pouvez découvrir sur les-crises.fr la technique détaillée utilisée par l’Etat profond pour vous surveiller au travers de votre imprimante dans un article excellemment documenté !

Toutes les craintes des complotistes se trouvent confirmées : m’Aurore Rouge, c’est maintenant, et la surveillance généralisée ne se limite pas aux réseaux sociaux.

Et les multinationales sont les agents collaborateurs discrets mais ô combien zélés de l’Oligarchie néo-mondialiste.

Dès lors, lorsque le peuple aura repris le Pouvoir et rétablie une vraie démocratie, il sera illusoire de renverser les uns sans mettre au pas les autres !