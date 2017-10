Communication et illusionnisme – Le dingo Trump va déclassifier tous les documents secrets sur l’affaire JFK… enfin presque !

Les sites pseudo-conspirationnistes proches de l’extrême-droite islamophobe tels que Infowars d’Alex Jones, mais aussi les grands médias alignés tels que France Info en font des tonnes :

Le Président des Etats-Unis, le dingo islamophobe Trump, s’apprêterait à déclassifier tous les documents de la CIA sur l’assassinat de Kennedy, qui étaient tenus au secret jusqu’alors… enfin, tous les documents ou presque, puisque ceux qui « mettraient en danger le Pouvoir des Etats-Unis » resteront à jamais classifiés !

Il est utile de savoir en effet qu’il existe plusieurs niveaux de classement « secret défense », en fonction de l’importance et de la dangerosité des informations recueillies par les élites de l’Etat profond néo-mondialiste :

Certaines pièces compromettantes sont systématiquement classifiées au degré maximal qui interdit toute publication à jamais, même la CIA le reconnaît.

Ainsi, les gogos qui ont cru à la fable du « conspirationniste » Trump croient que des documents compromettants vont enfin remettre en cause la version officielle : il n’en sera évidemment rien.

Tout au plus Trump, pour entretenir son image sulfureuse et pseudo « anti-Système » (pour un multi-milliardaire de sa « trempe », cela est comique), et en accord avec la CIA et l’Etat profond, lâchera-t’il 1 ou 2 nouveaux os à ronger pour les conspirationnistes, mais qui dans le fond n’auront aucune incidence profonde quant à la narration du roman officiel !

De petits os à ronger qui pourront d’ailleurs avoir été largement bidonnés depuis lors, histoire de noyer encore un peu plus le poisson.

Parmi ces dossiers déclassifiés, la CIA glissera sans doute également des documents bidonnés qui n’ont rien à voir avec l’affaire JFK, mais qui pourront être utilisés par ailleurs, pour affaiblir les opposants historiques (et actuels) à l’Etat profond (par exemple des documents qui permettraient de discréditer un peu plus Cuba ou certains pays d’Amérique du Sud)…

Tout cela semble parfaitement organisé et parfaitement maîtrisé: les faux sites pseudo-conspirationnistes comme Infowars engrangent les clics et renforcent leur aura en rappelant qu’ils ont aidé à faire élire Trump pour qu’il révèle la « vérité » mais que celui-ci ne peut pas tout révéler à cause des pressions de l’Etat profond, les grands médias alignés rappellent (sans vraiment convaincre) qu’il faut parfois être patient et que la Vérité finit toujours par triompher, la CIA joue son rôle théâtral et se déclare officieusement « furieuse » contre cette déclassification, Trump apparaît comme le chevalier blanc proche du peuple qu’il prétendait être, et au final tout continue exactement comme avant !

Une belle opération de communication gagnant-gagnant, que les grands médias alignés, généralement très diserts sur les vraies révélations du Mouvement pour la Vérité, ne voulaient surtout pas rater !

Quant aux gogos et aux crédules de toutes provenances, pseudo-conspis ou adeptes des versions officielles, ils seront une fois de plus servis par les professionnels de l’illusion et de la propagande, chapeau les artistes.

Réponse à ce scénario cousu de fil rouge sang dès le 26 Octobre et jours suivants, date à laquelle les fichiers « secrets » seront téléchargeables depuis un site internet.