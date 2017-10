Démocratie ou totalitarisme rampant ? Laurent Joffrin veut l’exclusion de la Députée insoumise d’origine africaine Danièle Obono à l’Assemblée Nationale !

Voici le genre de « démocrates » que le Système a promu depuis tant d’années, ici en la personne de Monsieur Mouchard, alias Laurent Joffrin, Directeur du (très) puissant groupe Rotschild, à propos de Madame Obono, députée de la France Insoumise, mise en cause pour n’avoir pas participé aux manifestations de soutien à Charlie Hebdo (comme plus 60 millions de Français, est-il nécessaire de le rappeler), parce qu’elle a soutenu la liberté de parole a priori de Dieudonné, qui lui non plus n’était pas Charlie !

Point Godwin (le terme nazi a très vite fusé dans le débat), amalgames, injures, glissements, mensonges… tout y passe ou presque.

Et lorsque Monsieur Mouchard déclare que Dieudonné « a disparu des radars », il relaie bien évidemment le roman de la propagande officielle, mais dans les faits cette assertion est totalement déconnectée de la réalité et de la Vérité, car Dieudonné reste évidemment très présent sur internet avec des vidéos qui ont rassemblé des millions de vues (sinon des dizaines de millions) depuis qu’il a été mis à l’index par le Système, sachant aussi qu’il a rempli ses salles de spectacle de manière record depuis toutes ces affaires (il faisait souvent salle comble depuis lors) !

Bref, reprenons à notre compte la technique éculée du point Godwin opérée par celui qui joue ici le rôle du gardien du Temple, et retournons-lui le compliment :

Si on suit son raisonnement, le totalitarisme oligarchique serait à nos portes et les soviétiques avec, puisque celle qui a vu celui qui a vu celui qui a vu devient à son tour une paria; et au final on sait très bien que dans un tel système, tout le monde ou presque finirait assez vite au goulag.

A moins que cette volonté de faire taire la députée insoumise ne s’inspire des méthodes de Pinochet, dans ce cas, c’est vers l’extrême-droite et le nouveau FN qu’il faudrait aller chercher cette attaque contre Madame Obono : tout le monde aux ordres et la main sur la couture du pantalon…

Rappelons au passage que l’incriminée est une femme et qu’elle est d’origine africaine : cette caractéristique rarissime à l’Assemblée Nationale (où les minorités visibles sont quasiment invisibles, ce qui est « étonnant » dans la si grande démocratie que serait la France) pourrait-elle aussi expliquer cela ?

D’ailleurs, il est à souligner que l’autre célèbre pourfendeur de Danièle Obono actuellement, c’est Manuel Valls : lui aussi déteste Dieudonné (qui est métisse breton et africain), et une vidéo datant de quelques années en arrière montre par ailleurs Manuel Valls déclarant : « il n’y a pas assez de blancos ! » alors qu’il arpentait les rues d’une commune de la région parisienne…

En tous les cas, un tel raisonnement extrémiste (Marine Le Pan n’aurait sans doute pas dit mieux), aux relents sinon fascisants, du moins passablement totalitaires, n’a pas manqué de provoquer un incroyable malaise sur le plateau de C8, généralement bien plus apaisé,et la plupart des autres invités, relativement jeunes, étaient en opposition quasi frontale au Patron du journal des Rotschild….

Cette affaire va-t’elle bientôt l’heure de la fin pour Danièle Obono, ou va-t’elle sonner l’heure de la retraite pour les vieilles figures un peu fatiguées du PAF ?

Comme toujours, à chacun et chacune de se forger sa propre opinion.